Inter Lautaro non si allena | Inzaghi cambia così l’attacco | VIDEO CM IT

Vigilia ad Appiano Gentile per la squadra nerazzurra in vista del ritorno di Champions contro il Feyenoord: le possibili scelte di formazioneL’prepara il ritorno di Champions League contro il Feyenoord, forte del 2-0 maturato la scorsa settimana in Olanda.Simone(LaPresse) – Calciomercato.itRifinitura questa mattina ad Appiano Gentile, dove non era presenti in gruppoMartinez e de Vrij, entrambi leggermente affaticati dopo il match di sabato contro il Monza. Sia il capitano che il difensore olandese hanno svolto un lavoro differenziato, ma dovrebbero comunque rientrare nella lista dei convocati e andare in panchina. In attacco perciò, senzadal primo minuto, possibile occasione per Taremi che è al momento favorito su Arnautovic per affiancare Thuram. L’iraniano, deludente finora nella sua esperienza in nerazzurro, è stato più volte caricato da Simonenella prima parte della rifinitura aperta ai giornalisti.