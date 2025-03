Calcionews24.com - Inter, Inzaghi: «Farò rotazioni, ma non penso all’Atalanta, lo scudetto non è un ostacolo. Tra Sommer e Martinez…»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Simone, allenatore dell’, in conferenza stampa in vista della gara contro il Feyenoord. Tutti i dettagli Simoneha parlato in conferenza stampa in vista di-Feyenoord di Champions League. TURNOVER – «Nonal campionato,in base allo stato fisico dei giocatori. Abbiamo qualche affaticamento da valutare, Lautaro e De Vrij non sono .