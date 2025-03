Inter infortunio per Lautaro Martinez | quando torna l’attaccante nerazzurro

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) –in ansia per. L'attaccante argentino si è fermato peralla vigilia del match di Champions League contro il Feyenoord, in programma martedì 11 marzo e valido per il ritorno degli ottavi di finale, ed è da considerare in dubbio per la sfida di San Siro. Problema muscolare per il .