Inter il record personale di Calhanoglu | primato turco in Serie A

La rimonta da 0-2 a 3-2 nella partita contro il Monza a San Siro permette all’di fare ancora da capolista di questo campionato. Il gol di Marko Arnautovic, al gong del primo tempo, ha aperto la strada per il folle ribaltone. A segnare il gol del momentaneo pareggio è stato, poi, Hakan– una rete che porta il centrocampistaad un nuovoa quota 50 gol in-Monza è finita 3 a 2. Un risultato che, in realtà, non racconta propriamente l’andamento della partita e non rende giustizia alla prestazione dei nerazzurri. La squadra di Simone Inzaghi ha, effettivamente, dominato in lungo e in largo – eppure va sotto di due gol nel primo tempo, nelle uniche due azioni pericolose dei brianzoli di Alessandro Nesta.A ribaltare un risultato ingiusto, c’hanno pensato le reti di Marko Arnautovic, Hakane l’autogol dei biancorossi propiziato da un colpo di testa di Lautaro Martinez.