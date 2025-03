Internews24.com - Inter, il punto sulla situazione di Thuram e Dimarco in vista della sosta per le Nazionali: i dettagli

Leggi su Internews24.com

di Redazione, la società nerazzurra contatta l’Italia e la Francia per le situazioni di: iQuando si è in corsa per tre competizioni il rischio è sempre quello di perdere qualche giocatore per un problema fisico. L’questo lo sa bene, dato che è alle prese con gli acciacchi di due giocatori fondamentali per la Rosa:. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, tra domani e mercoledì si capirà sepotrà fare parte del gruppo che domenica sera affronterà l’Atalanta. Poi, si ritroverà a rispondere alla convocazione di Spalletti e a quella gestione fisica del calciatore passerà nelle mani dello staff medicoNazionale.Marcus, invece, è alle prese con il problema alla caviglia che si porta dietro da un mese.