Inter-Feyenoord senza l’attaccante | è fuori dai convocati

Il giocatore non prenderà parte alla sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in programma domani a San SiroNelle ultime ore l’di Simone Inzaghi ha dovuto fare i conti con l’infortunio di Zielinski, che rischia uno stop di due mesi. Una tegola pesante per i nerazzurri che affronteranno domani il, con qualche defezione di troppo.: èdai(LaPresse) – Calciomercato.itNon è sicuramente al meglio de Vrij, come Lautaro Martinez leggermente affaticato. Contro gli olandesi i cambi potrebbero, così, essere diversi, per gestire la rosa in vista dell’Atalanta. Oggi il centrale difensivo eargentino non si sono allenati in gruppo, ma Inzaghi resta positivo in merito al loro pieno recupero.