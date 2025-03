Internews24.com - Inter Feyenoord, prevista un’invasione olandese a San Siro: ecco il numero dei tifosi attesi

Leggi su Internews24.com

di Redazionea Sanildeiper il match di ritorno in Champions LeagueIl risultato maturato nella gara d’andata al De Kuip non frena l’entusiasmo deiolandesi, pronti a popolare in massa il settore ospiti di Sanper il match di domani sera tra, valevole per il ritorno degli Ottavi di Finale di Champions League. Stando a Tuttosport sono infattia Milano circa 4.600 supporters olandesi.– «Questa mattina alle 12 le prove, poi la squadra sarà libera e si ritroverà, senza ritiro serale, domani mattina alla Pinetina. L’arbitro della partita sarà lo slovacco Kruzliak (due precedenti, una vittoria nel 2015 col Celtic e un ko col Bayern nel 2022);4.600olandesi a Milano, con la speranza che non creino disagi come accaduto in zona Navigli il 18 febbraio in occasione della trasferta col Milan».