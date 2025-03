Inter-Feyenoord Inzaghi | Domani potrebbe essere l’occasione di Taremi In porta gioca…

Leggi su Ilnerazzurro.it

Dopo la vittoria per 2-0 nella gara d’andata a Rotterdam, l’si prepara ad affrontare ilnel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Alla vigilia del match, il tecnico nerazzurro Simoneha analizzato la sfida in conferenza stampa. Di seguito, le sue dichiarazioni:La gestione di un calendario fitto“Il mio stato d’animo è positivo. Ora sono concentrato sul, perché, nonostante il successo dell’andata, la partita col Monza ci ha insegnato che abbassare la concentrazione può complicare tutto. Ogni gara presenta insidie e dobbiamo affrontarla al massimo.”Dubbi di formazione in vista dell’Atalanta?“Non in base al campionato, ma alle condizioni fisiche dei giocatori sì. Ci sono alcuni affaticamenti da valutare dopo l’allenamento di oggi. De Vrij e Lautaro non hanno lavorato con il gruppo, ma ho sensazioni positive su di loro.