Inter-Feyenoord Inzaghi cambia | attese 4-5 novità! Esami Zielinski – CdS

, è già vigilia di Champions League. Simone, che oggi parlerà in conferenza stampa (orario e come seguirla), si prepara are diverse pedine. E oggiperSI RIGIOCA – Si gioca ogni tre giorni: è il destino di chi ha scelto di competere su tutte i fronti. È il destino delle grandi squadre. Ad Appiano Gentile lo sanno, ne sono consapevoli, ecco perché ormai lo trovano come uno stimolo. Domani l’scenderà in campo per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il. Si riparte dallo 0-2 conquistato a Rotterdam.non vuole vedere cali di concentrazione (Monza docet), c’è da ipotecare il passaggio ai quarti di finale. Ma domenica 16 è in programma anche il big match contro l’Atalanta, ultima gara prima della sosta per le nazionali.