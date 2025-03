Sololaroma.it - Inter-Feyenoord, il pronostico di Champions League: multigol la base, piace l’handicap

Ad una sola settimana dalle gare d’andata degli ottavi di finale, torna subito protagonista la, con i rispettivi ritorni. Nella giornata di domani, martedì 11 marzo, andranno in scena sfide decisamente affascinanti e tra le quattro gare in programma ci sarà anche quella tra, che si affronteranno alle ore 21, in quel di San Siro, ripartendo dal 2-0 in favore dei nerazzurri, che hanno ipotecato in Olanda il passaggio del turno.Dovrà dunque gestire il vantaggio conquistato una settimana fa l’, che nel frattempo si è confermata anche in vetta alla Serie A grazie alla vittoria con il Monza. La gara è stata però tutt’altro che semplice per i ragazzi di Simone Inzaghi, trovatisi sotto per 2-0 ma riusciti poi a recuperare ottenendo tre punti importanti per la corsa Scudetto.