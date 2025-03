Inter-news.it - Inter-Feyenoord, forte curiosità su un ruolo! E tre ancora out – TS

Vigilia di, match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Treindisponibili per Inzaghi, che dovrà decidere su alcuni ballottaggi. Uno desta, scrive Tuttosport.VIGILIA – L’riparte la settimana dalla Champions League, domani nuovo scontro con ilnella sfida di ritorno degli ottavi di finale. Si riparte dallo 0-2 della partita di andata, giocatasi a Rotterdam. Simone Inzaghi, che oggi parlerà in conferenza stampa accompagnato da un giocatore, pensa ad un po’ di turnover, anche per far fronte alle troppe partite e in ottica Atalanta-, scontro diretto per la corsa scudetto. Come riferisce Tuttosport, ci dovrebbero esseretre giocatori indisponibili: ossia Federico Dimarco, Matteo Darmian e Nicola Zalewski. Quest’ultimo ci sarà contro l’Atalanta.