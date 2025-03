Inter-Feyenoord Dumfries in conferenza | Dobbiamo essere al massimo per vincere domani mi aspetto un Feyenoord aggressivo

Leggi su Ilnerazzurro.it

Denzelè il giocatore dell’scelto pervenire instampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il. L’esterno olandese, pronto al secondo incrocio con i suoi connazionali, ha parlato delle sue sensazioni e dell’importanza della sfida, affiancando mister Inzaghi.Chevedremo?“Un’che gioca bene, ma questa è la seconda parte della sfida evincerla. Il nostro obiettivo è arrivare ai quarti di finale, quindi servirà una grande prestazione.”Stai giocando con continuità e dimostri un’ottima condizione. Qual è il segreto?“È una stagione positiva per me. Il segreto? La concentrazione. È difficile mantenerla alta per tutto l’anno, ma ho lavorato molto su questoe sono orgoglioso dei progressi fatti.