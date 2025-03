Sport.quotidiano.net - Inter-Feyenoord, dove vederla e probabili formazioni. Inzaghi con Taremi

Bologna, 10 marzo 2025 – Settimana cruciale per l’con due partite di rilevante importanza su due dei tre fronti in cui è in gara. In Champions League arriva ilmartedì sera al Meazza, mentre nel weekend la squadra disi recherà a Bergamo per lo scontro diretto per lo Scudetto contro la Dea di Gasperini, reduce dal grande successo per 0-4 sul campo della Juventus. Due tappe fondamentali per restare in corsa per il possibile triplete. Si parte in Europa,i nerazzurri devono difendere i due gol di vantaggio guadagnati a Rotterdam (Thuram e Lautaro), che sarebbero potuti diventare tre se Zielinski non avesse cestinato il rigore nella ripresa. Il polacco, peraltro, infortunatosi contro il Monza, non ci sarà. Perci sono comunque rotazioni maggiori con i rientri di Carlos Augusto e Zalewski, contro unin grande emergenza e con tante assenze soprattutto a centrocampo.