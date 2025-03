Inter distrutta arriva il dato che svela tutto | perde il primato

Leggi su Rompipallone.it

, c’è unche spiega: i nerazzurri perdono ilL’ha vinto soffrendo contro il Monza. Una rimonta che se da un lato ha messo in mostra quanto i nerazzurri siano formazione mai doma, in grado di lottare e combattere fino all’ultimo minuto, dall’altro evidenziano come la squadra appaia leggermente sulle gambe. Gli innumerevoli impegni, le gare ogni tre giorni ed una rosa che sta affrontando qualche infortunio di troppo stanno mettendo in difficoltà Simone Inzaghi.E così i nerazzurri non riescono a prendere il largo in campionato, con il Napoli che dista una sola lunghezza di distanza e l’Atalanta a -3 per una classifica che più corta non si può. Ci sarà da lottare e la gara di Champions League in programma domani di certo non aiuta in una settimana che porterà proprio allo scontro diretto di Bergamo contro una formazione in formato deluxe come dimostrano i quattro gol rifilati alla Juventus.