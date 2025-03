Ilgiorno.it - Insegnante pestato a causa di un rimprovero, Inzago sta con Sergio Orlandi: “Violenza inaccettabile”

(Milano) – “Aggressione, ora i provvedimenti”. È “senza se e senza ma“ la pioggia di solidarietà a, musicista jazz e, aggredito e selvaggiamente picchiato la scorsa settimana in piazza Maggiore ada un suo alunno quattordicenne e da un secondo ragazzo, ancora in corso di identificazione. Un’ondata solidale che unisce i colleghi della scuola media inzaghese e i tanti, tantissimi artisti e amici del trombettista, che ha all’attivo collaborazioni con musicisti di calibro internazionale, la direzione di decine di festival e una ricca carriera concertistica. E che da anni alterna il palco con l’aula. Solidarietà e affetto mentre si attendono, nelle prossime ore, le decisioni della scuola sui provvedimenti a carico del ragazzo principale autore del pestaggio, ritorsione per unricevuto in aula mesi prima e mai digerito, e già denunciato per lesioni.