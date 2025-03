Quotidiano.net - Iniziano le Security Belt-2025, Usa in allerta per le esercitazioni militari congiunte di Russia, Cina e Iran

Roma, 10 marzo- Mentre sono in corso leFreedom Shield di Seul e Washington, che dureranno fino al 20 marzo, oggi inziano quelle dinel Golfo di Oman. Le '', nome in codice, avranno come campo di manovra un tratto di mare al largo del portoiano di Chabahar.iniziate nel 2019 e giunte alla quinta edizione, sotto lo sguardo vigile di Washington. Infatti anche se Donald Trump afferma di non essere preoccupato per la dimostrazione di forza di Pechino, Mosca e Teheran, a Washington c'è chi non prende alla leggera lo sfoggio di muscoli dei tre 'nemici' degli Stati Uniti. "Siamo più forti di tutti loro. Abbiamo più potere di tutti loro", ha così ha risposto il presidente a un giornalista di Fox News.n and Chinese destroyers enterian territorial waters Chinese andn naval ships enteredian territorial waters to conduct joint exercises called "Maritime" in the northern Indian Ocean.