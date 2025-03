Puntomagazine.it - Inizia la demolizione della Vela Gialla a Scampia: Un passo verso la rinascita di Napoli

volta pagina:la, simbolo di un nuovo inizio per il quartiereAlle ore 10:16 di oggi, è ufficialmente partita la, uno degli edifici più iconici e controversi di, che per molti è stato un simbolo di degrado e di criminalità, associato alla serie TV Gomorra. Un’operazione che segna una svolta per la zona nord di, da sempre teatro di problemi sociali ed economici, ma che oggi può finalmente guardare al futuro con speranza.Alla cerimonia erano presenti il sindaco di, Gaetano Manfredi, il vicesindaco e assessore alle Politiche urbane, Laura Lieto, il presidenteMunicipalità, Nar, e i rappresentanti del Comitato Vele, che da anni si battono per il miglioramentocondizione del quartiere.