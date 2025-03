Inter-news.it - Infortunio Zielinski, tempi di recupero: le gare che salterà con l’Inter!

per, conche ha appena diramato anche un comunicato ufficiale dopo gli esami effettuati stamani. Tegola per Inzaghi che lo perde per parecchio tempo. IdidiPESANTE – Niente da fare per Piotr, che dovrà stare fuori perper parecchio tempo. Pochi minuti faha diramato un comunicato ufficiale, che non lascia dubbi sulle condizioni dell’ex giocatore del Napoli. Fatali per il giocatore i tre minuti giocatori sabato sera durante Inter-Monza. Inzaghi, infatti, lo ha messo in campo al posto di Henrikh Mkhitaryan, ma il polacco ha chiesto subito il cambio senza neanche toccare il pallone. Adesso, la Beneamata dovrà fare a meno di lui per circa 45 giorni. Saranno diverse le partite che, dovrebbe dunque ritornare tra fine aprile e inizio maggio.