Infortunio Zielinski oggi esami con l’Inter | ecco quanto rischia! – TS

L’diè sicuramente una tegola per, chesottoporrà il polacco aglistrumentali. Ma si ipotizza un lungo stop.STOP – L’di Piotrnon ci voleva proprio per. In primis, per il momento abbastanza topico della stagione e in secondo luogo per lo stesso centrocampista polacco, apparso decisamente in crescita nelle ultime uscite. Ma durante Inter-Monza, il suo polpaccio ha fatto crack. La partita infatti dell’ex Napoli è durata appena tre minuti, dopodiché brutta fitta al muscolo e cambio obbligato con i medici dela sorreggerlo. Insomma, c’è preoccupazione. Nelle prossime ore, il giocatore si sottoporrà aglistrumentali per capire meglio l’entità dell’e quindi anche gli eventuali tempi di recupero.dopo l’: si teme lungo stop.