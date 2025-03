Infortunio Zielinski ecco il responso | stop lunghissimo tornerà per il finale di stagione

Leggi su Ilnerazzurro.it

Brutte notizie per Inzaghi che dovrà fare a meno diper un po’. Il polacco era uscito anzitempo sabato sera nella sfida con il Monza a San Siro. Già dopo i primi accertamenti le sensazioni non erano buone. Oggi la nota dell’Inter:“si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, che hanno evidenziato una distrazione del gemello mediale della gamba destra. Le condizioni del numero 7 dell’Inter verranno rivalutate nelle prossime settimane”.: fuori due mesidelicato che terrà il centrocampista fuori per un po’. Secondo le prime indicazioni losarà di almeno 2 mesi conchetra fine aprile inizio maggio, in tempo per ildie il mondiale per club. Brutta tegola e peccato perché l’ex Napoli stava iniziando a integrarsi per bene nei meccanismi di Inzaghi.