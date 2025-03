Calciomercato.it - Infortunio Inter, si ferma un big: rischia 2 mesi di stop

Leggi su Calciomercato.it

Si complica per l’la rincorsa verso lo Scudetto a causa dell’di un big: il calciatore si è infortunato nell’ultima gara dei nerazzurri e stando ai primi report medici potrebbe restare fuori dai terreni di gioco anche per 2.La stagione dell’, nonostante qualche critica di troppo, è ad oggi ultra-positiva. Non si può umiliare un campionato tutti gli anni (anzi, basta vedere la parabola del Napoli dell’anno scorso per capire come sia molto difficile), ma i nerazzurri sono ancora in corsa per tutti e tre gli obiettivi stagionali. Sono primi in Serie A, in semifinale di Coppa Italia e con ottime possibilità di arrivare ai quarti di Champions. Ci sono però gli infortuni che stanno complicando la stagione dell’.Dall’inizio della stagione infatti, ad oggi glia causa di infortuni in casasono stati quasi 40: questo ha messo a dura prova la profondità della rosa di Inzaghi e le capacità di quest’ultimo di trovare delle soluzioni alternative a quello che è il sistema di gioco consolidato in casa