Inflazione alta energia cara crescita al palo | per l’Ue la tempesta economica perfetta

Mentre sul fronte geopolitico l’Europa è alle prese con dilemmi e divisioni, sul fronte economico la situazione non è meno critica.attraversa la fase congiunturale più difficile degli ultimi decenni, stretta tra l’galoppante, una crisi energetica senza precedenti e un marcato rallentamento della. Questi fattori si alimentano a vicenda, generando una sorta diper l’economia del continente.Per capire la gravità del momento, basta un dato: l’nell’Unione ha toccato il livello più alto dalla nascita dell’euro. Nel 2022 i prezzi al consumo sono schizzati ben oltre il 10% in molti Paesi (nell’area euro l’annua ha raggiunto l’8,5%, con picchi come il +10,9% in Italia). Si tratta di cifre impensabili fino a poco tempo fa, che hanno eroso il potere d’acquisto delle famiglie e messo in ginocchio le imprese.