Game-experience.it - Indiana Jones e l’Antico Cerchio su PS5, data di uscita, edizioni ed apertura dei preordini svelati da un leak

Leggi su Game-experience.it

Dopo il debutto su Xbox Series e PC il 9 dicembre 2024,è pronto a sbarcare anche su PlayStation 5. Sebbene Microsoft non abbia ancora annunciato ufficialmente ladisu PS5, un nuovoha rivelato che il gioco sarà disponibile dalla giornata del 17 aprile 2025, con un accesso anticipato al 15 aprile per chi acquisterà l’edizione Premium.Queste informazioni provengono da diverse fonti, tra cui il giornalista Tom Warren di The Verge e un noto insider francese, che ha individuato ladi lancio sulla pagina prodotto di un distributore di videogiochi. Anche il magazine PlayStation Inside ha confermato questagrazie a proprie fonti interne.Un ulteriore indizio arriva dall’apparizione del gioco nelbase dell’ESRB, l’ente di classificazione videoludica del Nord America.