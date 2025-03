Indian Wells programma lunedì 10 marzo | Arnaldi sfida Nakashima Bronzetti cerca l’impresa con Sabalenka In campo anche Paolini

Leggi su Sportface.it

Prosegue il terzo turno dei due tabelloni, maschile e femminile, di2025: ecco ildi10. La notte tra domenica eha regalato diversi risultati negativi per l’Italia, con riferimento alle uscite di scena di Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti. Il tennista romano ancora una volta non è riuscito a superare il difficile ostacolo rappresentato da Stefanos Tsitsipas. Il toscano, invece, al rientro dall’infortunio che lo ha tenuto fuori qualche settimana, dopo un buon avvio ha perso sulla distanza contro il francese Arthur Fils.RISULTATI E TABELLONE MASCHILERISULTATI E TABELLONE FEMMINILEPer effetto di questi risultati, nel tabellone maschile l’unico azzurro rimasto in corsa è Matteo, che insegue un posto agli ottavi di finale in unacontro Brandonche si preannuncia molto equilibrata.