Ilfattoquotidiano.it - Indian Wells, giornata nera per Berrettini: eliminato senza appello da Tsitsipas. Cosa non sta funzionando

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La più classica delle giornate no, abbinata a una versione di Stefanosche continua ad essere di primissimo livello. Dopo il bell’esordio contro Christopher O’Connell, Matteosaluta il Masters 1000 dicon la netta sconfitta contro il greco per 6-3 6-3. Una prestazione sottotono che esclude l’azzurro da un lato di tabellone che poteva rivelare situazioni molto interessanti dopo la prematura uscita di Alexander Zverev. Si ripete quindi l’esito dell’Atp 500 di Dubai di poche settimane fa, e questa volta la caduta si traduce in una perdita di due posizioni nel ranking, con il romano che scende al numero 30 del mondo. Nel mirino adesso il secondo 1000 nordamericano, quello di Miami, in programma dal 16 marzo.Poche prime di servizio rispetto ai suoi soliti standard, falloso con il dritto e un totale di 15 errori (rispetto ai 4 commessi dal suo avversario).