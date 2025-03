Unlimitednews.it - Indian Wells 2025, Musetti e Berrettini eliminati al terzo turno

(USA) (ITALPRESS) – Niente da fare per Lorenzoe Matteo. Ultimo a giocare in ordine di tempo nella notte italiana, il tennista toscano, 15esima testa di serie, si è fermato suo malgrado a un punto dalla vittoria. Alla fine, è Arthur Fils ad accedere agli ottavi del Masters 1000 di, il primo della stagione, in scena sul cemento californiano, con montepremi totale pari a 8.963.700 dollari. Il francese si impone 36 76(4) 63 e ottiene la prima vittoria contro un Top 20 in un Masters 1000. Fils si giocherà l’accesso ai quarti contro lo statunitense Marcos Giron che ha eliminato la 26esima testa di serie, l’australiano Alexei Popyrin, chiudendo il match con il punteggio di 5-7, 6-3, 6-3.Ieri sera fuoriAnche Matteoè uscito di scena nei sedicesimi di finale del torneo 1000 statunitense.