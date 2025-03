Incidente sul lavoro a Poggibonsi | grave un 46enne

Leggi su Corrieretoscano.it

– Ancora unsul, stavolta a. È accaduto intorno alle 9 del mattino del 10 marzo in via Leopardi nel territorio del comune in provincia di Siena e ha richiesto l’intervento del 118 dell’Asl Toscana Sud Est. Un uomo di 46 anni, secondo le prime e ancora frammentarie informazioni, è stato trasportato con l‘auto medica die l’ambulanza della Pubblica Assistenza diin codice rosso alle Scotte.Attivati per l’intervento anche vigili del fuoco, forze dell’ordine e il personale della Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di