Incidente nella gara di motocross un 20enne in gravi condizioni

Sono ore di apprensione per Riccardo Pittau, ventenne di Guspini, rimasto gravemente ferito durante unaregionale dinell’arena di Gonnesa. L’si è verificato nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16:30, proprio durante l’ultima manche della competizione riservata alla categoria Mx1, poco prima delle premiazioni finali.Il giovane, in sella alla sua Honda 450 e in testa alla corsa, stava affrontando una curva seguita da un salto quando qualcosa è andato storto: all’atterraggio, la moto gli è sfuggita di mano e Pittau è finito rovinosamente a bordo pista. L’impatto, violento, gli avrebbe provocato diversi traumi e, secondo quanto riportato, il pilota è rimasto immobile sul terreno, privo di conoscenza.I soccorsi sono stati tempestivi: sul posto è stato utilizzato il defibrillatore per rianimarlo, e solo dopo la stabilizzazione delle suesi è potuto procedere con il trasporto in elisoccorso verso l’ospedale Brotzu di Cagliari, dove il giovane è attualmente ricoverato indefinite critiche.