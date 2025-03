Pisatoday.it - Incidente in superstrada: lunghe code all'altezza di San Miniato

Un'altra mattinata di disagi quella di oggi, 10 marzo, per gli automobilisti in transito lungo laFi-Pi-Li. Risultano infatti 7 km di coda per unavvenuto tra Empoli e Sanin direzione Livorno con traffico bloccato. Sul posto Polizia stradale, Vigili del fuoco e 118.