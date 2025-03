Genovatoday.it - Incidente in sopraelevata, coda in direzione levante

Un furgone e un automobile si sono scontrati sullaAldo Moro in, all'altezza del Bigo, poco dopo le 8 del mattino di lunedì 10 marzo. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale per i rilievi e due ambulanze, per prestare soccorso agli automobilisti.