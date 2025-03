News.robadadonne.it - Incidente in Laguna: Morta Anna Rita Panebianco, manager del Caffè Florian. Aveva 56 anni

Unin, lo schianto contro la bricola della barca su cui viaggiava con altri due quarantacinquenni, ora ricoverati entrambi all’ospedale di Venezia; poi, nella mattinata di ieri si è capito che a perdere la vita è stata56enne di.Proprio l’azienda per cui lavorava ha pubblicato un post sulla pagina Facebook ufficiale per dare la tragica notizia della scomparsa.“La notizia è arrivata come una pugnalata al cuore. Ieri, 8 marzo, in maniera crudele e inaspettata, ci ha lasciato, una collega e un’amica”.“Con il cuore infranto e ancora increduli, tutti noi la ricordiamo con sincero affetto e profonda stima, personale e professionale. Già ci mancano il sorriso, l’intelligenza, la gentilezza e il suo amore per il, che condivideva con passione con noi e con i clienti.