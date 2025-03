Lanazione.it - Incidente in FiPiLi, traffico bloccato e lunghe code. Tre feriti trasportati in ospedale

San Miniato (Pisa), 10 marzo 2025 – Dopo il tamponamento tra tir avvenuto intorno allo svincolo di Montopoli, un altropiù grave si è verificato intorno alle 8,45 di stamani 10 marzo all’altezza dello svincolo di San Miniato, in direzione Pisa. Almeno tre i mezzi coinvolti, sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Si sono immediatamente formate, arrivate fino a 7 km. Ilè stato immediatamente, con uscita consigliata a Empoli o Empoli Ovest. I mezzi di soccorso sono al lavoro per rimuovere i mezzi e ripristinare al più presto la viabilità. Nello scontro sono rimaste ferite tre persone, trasportate in codice giallo all’San Giuseppe di Empoli. Alle prime luci dell’alba di stamani, un mezzo pesante in avaria aveva creato problemi nel tratto compreso tra Ginestra e Lastra a Signa, in direzione Firenze.