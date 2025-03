Lanazione.it - Inaugurazione nuova Tac nell’ospedale del Casentino

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 10 marzo 2025 –Tacdel, Tellini: “Una risposta importante che conferma la volontà di potenziare i piccoli ospedali”. Sarà inaugurata il prossimo 19 marzo laTAC di ultima generazione, dotata di intelligenza artificiale per immagini ad altissima definizione, nell'Ospedale del. “Si tratta di una risposta importante da parte della Regione che dimostra ancora una volta attenzione verso le zone periferiche - ha commentato Giampaolo Tellini sindaco di Chiusi della Verna e delegato alla sanità nell’Unione dei Comuni Montani del- esprimo soddisfazione per questo nuovo investimento e ringrazio, oltre alla Regione, anche l’azienda sanitaria, al fianco dei piccoli presidi per il miglioramento dei servizi e il potenziamento delle strutture”.