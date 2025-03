Lanazione.it - Inarrestabile Pisa: i numeri dei nerazzurri

È unschiacciasassi quello visto fin qui nell’attuale stagione di Serie B, capace di realizzare un cammino quasi perfetto in campionato. Ben 17 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte per i toscani, l’ultima contro la capolista Sassuolo. Secondo miglior attacco (45 reti siglate) e seconda miglior difesa (solo 26 gol subiti): i meriti sono tutti di un Pippo Inzaghi in piena gestione della squadra e delle indubbie qualità dei singoli. Non solo bomber Tramoni, ma anche Lind (a quota 6 reti), arrivato lo scorso agosto dal Silkeborg per 4 milioni di euro. Bene anche Stefano Moreo, Gabriele Piccinini (rispettivamente anche 5 e 4 assist) e Nicholas Bonfanti, tutti a 4 gol messi a segno. Dati alla mano, ilha una media gol a partita di 1,6, con 43 timbri su 94 tiri nello specchio: si tratta di un gol ogni 58,6 minuti.