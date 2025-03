Liberoquotidiano.it - "In tv non ho detto la verità". Carlo vuota il sacco: C'è posta per te, cosa è accaduto dopo la puntata

Fa ancora discutere la storia di Serena che ha chiesto l'intervento di C'èper te, convinta che il compagnotema la madre Maria Rosaria. A raccontare la storia è stata Maria De Filippi nellain onda su Canale 5 sabato 8 marzo. La storia però non ha avuto un lieto fine e la busta si è chiusala discussione che ha coinvolto i tre.e Serena infatti hanno vissuto per un anno e mezzo insieme alla madre di lui. A stravolgere i già difficili equilibri, una violenta lite in cui lui ha deciso di cacciare di casa Serena. In seguito i due si sono rivisti e rimessi insieme, ma di nascosto dalla madre. "La convivenza con te e tua mamma è stata molto difficile. Voglio che decidi con la tua testa e con il tuo cuore", ha commentato Serena rivolgendosi al compagno. La signora Maria Rosaria ha precisato di aver sempre accolto con gentilezza la donna e ancheha raccontato una versione diversa dei fatti, precisando di non essere mai tornato insieme a Serena, ma di aver trascorso solo una notte insieme.