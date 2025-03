Ilfoglio.it - In Romania rigettata la candidatura presidenziale del favorito filo russo Georgescu

La commissione elettorale rumena ieri ha confermato di aver respinto laper le elezioni presidenziali di maggio del leader di estrema destra, Calin, grandedei sondaggi. La decisione si basa sulla decisione della Corte costituzionale di annullare il primo turno le elezioni presidenziali del 24 novembre, dopo le rivelazioni su una campagna orchestrata dalla Russia per sostenere. Sono David Carretta e questa è un estratto della newsletter Europa Ore 7 di lunedì 24 febbraio, realizzato con Paola Peduzzi e Micol Flammini, grazie a una partnership con il Parlamento europeo. Se vuoi riceverla ogni lunedì mattina alle 7 puoi iscriverti qui Emerso dal nulla, il candidato di estrema destra era arrivato in testa con il 23 per cento dei voti. "Un colpo diretto al cuore della democrazia mondiale!", ha reagitosu X: "L'Europa ora è una dittatura, laè sotto la tirannia!".