Iodonna.it - «In questo momento sono un po’ la mamma della mia mamma»

nella canzone di Cristicchi». Samantha de Grenet così racconta il periodo che sta vivendo. Ospite a Verissimo, la conduttrice ha parlatomalattiamadre. «È undi difficoltà. Mia madre è tornata, in qualche modo, una bimba da proteggere», rivela a Silvia Toffanin. Senza nascondere lo stato d’animo del: «Quando si parla di amore e affetti cari le emozioni non sai dove vanno. Io mi farò condurre dalle emozioni, sempre. Sperando di non finire in una valle di lacrime». Isola, Samantha De Grenet in bianco e quello spacco alla Belen X Leggi anche › Simone Cristicchi, la curamadre e il senso di colpa dei figli Samantha de Grenet racconta la malattiamadre«Non dico che i ruoli siinvertiti, perché io rimarrò sempre figlia, fino all’ultimo giorno», puntualizza la conduttrice.