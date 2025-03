Lanazione.it - In partenza per il Libano 24 europallets di apparecchi elettromedicali

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 7 marzo 2025 - Sono indall’aeroporto di Pratica di Mare, 24die sanitari. Destinazione: Beirut. Il prezioso carico, sarà distribuito agli ospedali e laboratori medici libanesi attraverso il Vicariato di Beirut dei Latini con la collaborazione del Contingente Italiano di stanza in. Parte del materiale è destinato anche a strutture sanitarie siriane, in particolare l’ospedale Italiano di Damasco. È il dono che Esaote, uno dei leader mondiali di sistemi diagnostici medicali (nello specifico, ultrasuoni, risonanze magnetiche dedicate e sistemi di Medical IT) con sedi principali a Genova e Firenze, ha fatto alla Fondazione Giovanni Paolo II che ha sede in Toscana. Gli strumenti diagnostici e medicali sono in gran parte destinati a uno dei programmi internazionali dell’ente del terzo settore impegnato in Italia e all’estero in progetti di cooperazione, accoglienza e sostegno.