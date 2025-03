Lanazione.it - In mezzo al tonno in scatola 240 chili di cocaina purissima. ‘Valgono fra 40 e 50 milioni di euro’

Genova, 10 marzo 2025 – Ancora una montagna diintercettata dalla Guardia di Finanza al porto di Genova: duecento panetti nascosti in cinque borsoni in alcuni container contenentiin, individuati nei giorni scorsi dai Finanzieri e dai funzionari del Reparto Antifrode dell’Ufficio delle Dogane di Genova 1. I container, intercettati su una motonave proveniente dal porto di Guayaquil in Ecuador, sono stati bloccati allo scalo marittimo genovese. L’ispezione di uno di questi ha consentito di trovare la droga: 240, destinati a rifornire le principali piazze di spaccio italiane. Sul mercato avrebbe fruttato guadagni per un valore compreso tra i 40 e i 50di euro una volta venduta al dettaglio. Lo scorso dicembre due quintali dierano stati trovati inal pesce congelato, sempre nascosti in un container al porto di Genova e sempre proveniente dall’Ecuador.