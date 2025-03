Liberoquotidiano.it - "In cosa trasformeremo il risparmio privato". Von der Leyen spariglia, clamoroso: cosa può cambiare

Leggi su Liberoquotidiano.it

La presidente della Commissione Europea, Ursula von der, rilancia non solo sul riarmo della Ue, ma anche su un "restyling" economico e finanziario. In una serie di interventi post su X, oggi - lunedì 10 marzo - von derha ribadito l'impegno dell'Europa a rafforzare la sua posizione globale in un mondo in rapido cambiamento, segnato da sfide geopolitiche e minacce crescenti. In un tweet seguito all'incontro con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, la presidente della Banca centrale europea (Bce) Christine Lagarde e il presidente dell'Eurogruppo Paschal Donohoe, von derha affermato: "L'Europa ha tutto ciò che le serve per prendere il comando nella corsa alla competitività. Questo mese, la Commissione presenterà l'Unione dele degli investimenti.i risparmi privati in investimenti necessari.