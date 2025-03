Juventusnews24.com - Impallomeni sentenzia: «La responsabilità dei giocatori è residuale rispetto a Thiago Motta. Serve stabilità, invece lui…»

di Redazione JuventusNews24: «Laè di». Il commento dopo Juventus-Atalanta dello StadiumA TMW Radio,ha parlato di Juve e di. Il commento sul tecnico dei bianconeri.– «Ora la domanda è: il quarto posto è a rischio? Per me sì, perché la fragilità è evidente. Emerge un dato clamoroso, che stecca sempre le partite che fanno la differenza questa squadra. Sta in ritardo clamoroso, ladeial tecnico. È inesperto a questi livelli, la Juve non ha raggiunto una maturità tale per legittimare le rotazioni e i cambi che continua a fare. La dirigenza si deve interrogare, perché rischi di non arrivare quarto così. La Juve è un paradosso: ha perso solo due volte in campionato, ma non ha equilibrio perché non lo ha il suo tecnico.