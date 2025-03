Ilrestodelcarlino.it - Imbratta le mura patrimonio Unesco di Ferrara, l’ira del sindaco: “Un colpo al cuore della città”

, 10 marzo 2025 - Un atto vandalico deplorevole. Si tratta di un fatto che sembra privo di apparente motivazione che ha colpito ilstorico. Un giovane di nazionalità straniera, il 3 marzo scorso, hannoto vernice bianca le antichedidell'umanità. L'episodio è avvenuto nel sottodi via Baluardi. La segnalazione Grazie alla tempestiva segnalazione di un residente, che ha allertato la centrale operativa di via Tassoni, una pattugliapolizia locale del Corpo Terre Estensi è intervenuta individuando un uomo nelle immediate vicinanzescritta con evidenti tracce di vernice sulle mani. L’interrogatorio e il sequestrovernice Gli agenti hanno interrogato un cittadino originario del Mali di 27 anni, sul perché di quel gesto, ma non è stato in grado di fornire alcuna spiegazione.