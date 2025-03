Quotidiano.net - Illva Saronno cresce ancora. Acquisita la ligure Arbore

HOLDING, multinazionale italiana dalla forte diversificazione strategica di business e leader internazionale degli alcolici grazie principalmente a Di, "il liquore italiano più bevuto nel mondo", sta proseguendo la sua strategia di ampliamento. L’ultima operazione per linee esterne annunciata nelle scorse settimane riguarda l’acquisizione da parte della controllata DiIngredients di una quota di maggioranza dell’azienda di distribuzione, con sede a Genova, che vanta un’esperienza di oltre 50 anni nel settore dei semilavorati per gelaterie e pasticcerie artigianali nei territori di Liguria e Piemonte. L’accordo nasce sia in coerenza con la visione strategica di far diventare DiIngredients e Distributing Excellence il punto di riferimento di eccellenza del settore del gelato artigianale, con l’obiettivo specifico di garantire un servizio sempre di maggiore qualità, controllando tutta la catena del valore fino alla distribuzione finale.