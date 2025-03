Lanazione.it - Illuminazione del monumento a Francesco Petrarca

Arezzo, 10 marzo 2025 –delIn segno di solidarietà e accogliendo la richiesta dell’Unione Associazioni Italia Israele, l’Amministrazione Comunale partecipa oggi, 10 marzo, con l’di arancione delal ricordo della famiglia Bibas assassinata in prigionia. Sabato 15 marzo lo stessosarà illuminato di lilla in occasione della Giornata nazionale del Fiocchetto lilla, dedicata alla sensibilizzazione dei disturbi del comportamento alimentare (DCA). Questi disturbi, caratterizzati principalmente da anoressia, bulimia e disturbo da alimentazione incontrollata, colpiscono in Italia circa 3 milioni e mezzo di persone all’anno, di cui il 70% adolescenti.