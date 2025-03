Biccy.it - Ilary Blasi “ruolo fisso in un famoso programma di Canale 5”

Da apriletornerà in televisione con The Couple, una sorta di Grande Fratello dove i concorrenti parteciperanno in coppia e si sottoporranno a delle prove: “In The Couple vedremo insieme volti noti e persone normali, un mix di coppie reali, parenti, amici, colleghi e anche vecchi rivali. Tutti si troveranno a vivere sotto lo stesso tetto, alle prese con situazioni inaspettate, strategie complesse e un montepremi sostanzioso da conquistare e proteggere. Le coppie e i partecipanti saranno messi alla prova sia sul piano psicologico che fisico, affrontando una sfida che li costringerà a difendersi non solo dagli altri, ma anche dai propri limiti e da sé stessi“.The Couple però potrebbe non essere l’unico impegno di questa stagione per la nota conduttrice. Secondo Dagospia per la star di Unica potrebbe esserci unin undi5: “La nuova edizione de L’Isola dei Famosi? La soraquest’anno si è saggiamente tenuta alla larga dello stagionato reality del Biscione e ha preferito rischiare con la conduzione, in tandem col fido Alvin, di un nuovo format per coppie.