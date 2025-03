Sport.quotidiano.net - Il volo di Larissa Iachipino: “Ora i 7 metri e i Mondiali”

Apeldoorm (Olanda), 10 marzo 2025 – Cosa passa per la testa di una 22enne di grande talento prima di un salto che vale l’oro europeo? “Non pensavo a niente, solo a essere aggressiva”, rispondeIapichino, neo campionessa europea di salto in lungo indoor. Una vittoria brillante e lottata, decisa da un ottimo e “aggressivo“ 6,94 sulla pedana di Apeldoorm (in Olanda) davanti alla svizzera Annik Kalin (6,90) e alla tedesca Malaika Mihambo (6,88). Per la 22enne fiorentina delle Fiamme Oro è il primo titolo internazionale a livello assoluto e con 6,94 si è avvicinata al suo personale a soli tre centi. “Con questo successo direi cheraccoglie il testimone di grandi campionesse come Mihambo, è un passaggio che vede la sua consapevolezza di poter primeggiare, il proseguimento di un percorso, di una strada che si apre ancor di più”, dice Gianni Iapichino (ex primatista italiano di salto con l’asta) che diè babbo-allenatore, mentre la mamma è Fiona May (due volte campionessa mondiale del lungo).