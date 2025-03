Il visionario | Patrizia Cirulli reinterpreta Branduardi e le fonti francescane

Leggi su Ildenaro.it

Il 21 marzo esce in fisico e in digitale “Il(Francesco D’Assisi)” (Egea Music), il nuovo album della raffinata cantautrice.È attivo il pre-order: https://link.egeamusic.com/il.Il progetto discografico è unazione in chiave acustica di “L’infinitamente piccolo”, album di Angelo, nel quale il cantautore musicò le, raccolta di testi di Francesco e Chiara d’Assisi e si presenta come un omaggio intimo ed elegante al compositore e alla poetica del santo umbro.L’interpretazione della cantautrice, eseguita con profondità e delicatezza, crea un ponte emozionale in grado di fondere poesia e musica.regala all’ascoltatore un’inedita celebrazione al femminile, trasportandolo in una dimensione universale di consolazione e pace.