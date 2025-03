Udine20.it - Il violinista russo Sergej Krylov in concerto al Teatro Paolo Maurensig

Dopo lo strepitosoche ha visto protagonista il pianistaGrigory Sokolov, un altro grande interprete della musica classica mondiale si appresta a lasciare il segno in questa già fortunata stagione musicale della Fondazione Luigi Bon. Sabato 15 marzo (alle 20.30), nella nuova venue immersiva deldi Feletto Umberto, che sta ospitando larga parte degli eventi del calendario, a emozionare il pubblico sarà lo straordinario. Considerato fra i migliori violinisti della sua generazione, dirigerà per l’occasione la FVG Orchestra, eccellenza culturale e musicale della nostra regione, che lo accompagnerà nell’esecuzione di un intenso programma con musiche di Wolfgang Amadeus Mozart – Ouverture da Le nozze di Figaro K 492 -, Max Bruch –in sol minore per violino e orchestra n.