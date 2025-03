Il tuo giardino è troppo buio? Illuminalo con questi faretti solari | 3 pezzi a soli 2385€ su Amazon!

Quotidiano.net - Il tuo giardino è troppo buio? Illuminalo con questi faretti solari: 3 pezzi a soli 23,85€ su Amazon!

Leggi su Quotidiano.net

Al tuomanca qualcosa? Forse quello che serve è solo una migliore illuminazione: prova con ida esterno di LOTMOS. Grazie a 72 LED molto potenti e una batteria da 1500 mAh, funzionano senza problemi per 8-30 ore in base alle tre modalità di luminosità disponibili: luce bassa con durata fino a 30 ore, luce media (16 ore) e luce alta (8 ore, quindi in media per tutta la notte). E si spengono e accendono automaticamente in base al ciclo notte/giorno con i sensori di luce integrati. E c'è una buona notizia: suora puoi acquistarne 3in offerta a23,85€. Praticamente il 24% in meno rispetto al prezzo medio con lo sconto extra a tempo del 5%. Un affare! Aggiungi iLED al carrello Addio a zone d'ombra inconin offerta susono più luminosi e durano mediamente più a lungo di altri prodotti simili.