Gqitalia.it - Il trailer di Death Stranding 2 rivela l'aggiunta di Luca Marinelli al suo cast di super star (ma non è bello solo per questo)

A basarsi sul2, è già un capolavoro. Come videogioco e per il nuovo coinvolgimento, quanto meno visivo, di una serie di attrici e attori famosi di primissima categoria. Ma a monte di tutto, la grande attrattiva la costituiscono Hideo Kojima e la sua filosofia.Da sempre, Kojima sa unire la realtà e la fantasia, mettendo nei suoi giochi nonavventura,poteri ed elementi fantastici, ma anche politica e militari. Le storie che Hideo Kojima ha deciso di raccontare, pur venate di fantastico e di fantascienza, gli servono innanzitutto per raccontare ogni sfumatura della natura umana, senza trascurarne i picchi più alti e gli abissi più profondi. Nel creare mondi insieme al suo staff, ha sempre più unito realtà e fantasia. E, con, sua ultima fatica, che si arricchirà di un secondo episodio entro l'estate, ha addirittura detto la sua sulla caducità delle cose, offrendo un'interpretazione del tutto personale del tempo che passa e del tema della morte.